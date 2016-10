Chemnitz-Bahn: Reparatur verhindert drei Tage lang Fahrten ins Zentrum

erschienen am 18.10.2016



Chemnitz. Die ersten Fahrten der aus Burgstädt, Mittweida und Hainichen kommenden neuen Chemnitz-Bahnen ins Chemnitzer Stadtzentrum sind vor eineinhalb Wochen in der Innenstadt gefeiert worden. Jetzt werden für das kommende Wochenende bereits Einschränkungen angekündigt:

Von Freitag, 7 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, beginnen und enden die Fahrten aus den Umland-Städten wieder am Hauptbahnhof und nicht an der Zentralhaltestelle. Das geht aus einer Information auf der Internetseite der City-Bahn hervor. Fahrgäste, die beispielsweise am Samstag zum Einkaufen ins Chemnitzer Zentrum kommen wollen, müssen also wieder am Hauptbahnhof umsteigen. Als Grund wird die Beseitigung von Havarieschäden am Übergang zwischen Straßenbahn- und Eisenbahngleisen angegeben. (gp)