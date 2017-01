Chemnitz: Behinderungen durch Verkehrsunfall in Bernsdorf

erschienen am 26.01.2017



Chemnitz. An einer Gleisüberfahrt an der Strecke der Straßenbahnlinie 2 im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf ist es zum Zusammenstoß zwischen einer Bahn und einem Auto gekommen. Die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle behindern seit Donnerstagnachmittag den Verkehr. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, sind Personen zu Schaden gekommen. Über die Schwere der Verletzungen und weitere Details des Unfallhergangs lagen am späten Donnerstagnachmittag noch keine Informationen vor. (gp)