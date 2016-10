Chemnitz: Blitzer am Südring beschädigt

erschienen am 18.10.2016



Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag zwei Blitzer auf dem Südring zwischen der Zschopauer Straße und der Bernsdorfer Straße beschädigt. Bei beiden Anlagen hatten die Täter die Sichtfelder mit grüner Farbe besprüht. Die Messanlage in Richtung Annaberger Straße brachen die Unbekannten auf und setzten sie in Brand. Die Berufsfeuerwehr kam zum Einsatz. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Chemnitz unter Telefon 0371 387495808 entgegen. (fp)