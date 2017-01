Chemnitz: Brief mit weißem Pulver sichergestellt

erschienen am 11.01.2017



Chemnitz. Im Justizzentrum an der Gerichtsstraße in Chemnitz ist am Mittwochvormittag ein Brief eingegangen, der eine pulvrige Substanz enthielt. Polizeibeamte stellten den Brief sicher und brachten ihn nach Leipzig in die Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen.

Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten aufgenommen.

Offenbar ist es heute auch in anderen deutschen Städten zu ähnlichen Fällen gekommen. Bis Mittwochmittag wurden Fälle aus Gera in Thüringen, Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern und Coburg in Bayern bekannt. (fp)