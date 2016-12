Chemnitz: Drogenhunde schlagen im Tietz an

erschienen am 06.12.2016



Offenbar ist das Kulturkaufhaus Tietz in letzter Zeit auch von Drogenhändlern oder -konsumenten genutzt worden. Wie die Pressestelle der Polizei auf "Freie Presse"-Anfrage bestätigte, haben Drogenspürhunde in der Einrichtung angeschlagen, als die Diensthundestaffel der Polizei dort außerhalb der Öffnungszeiten trainiert hat. Drogen wurden laut Polizei aber keine gefunden.

Die Hausleitung des Tietz hat daraufhin die Toiletten für die Öffentlichkeit gesperrt. Zugang erhält jetzt nur noch, wer Nutzer von Bibliothek oder Volkshochschule ist und in den jeweiligen Einrichtungen nach dem Schlüssel fragt. Zuletzt hatte es mehrfach Beschwerden über Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen im Tietz gegeben. Die Stadt hat inzwischen reagiert - das offene W-Lan im Haus wurde gesperrt, der Wachschutz verdoppelt. (su)