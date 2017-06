Chemnitz: Feuer in leerstehendem Gebäude

erschienen am 07.06.2017



Chemnitz. Ein Feuer ist am Dienstagabend in einem leerstehenden Gebäude an der Treffurthstraße im Chemnitzer Stadtteil Altchemnitz ausgebrochen. Laut Polizei zündeten Unbekannte gegen 21 Uhr an mehreren Stellen Müll an; die Flammen breiteten sich aber nicht aus. Niemand wurde bei dem Brand verletzt. Schadenangaben liegen bislang nicht vor. (fp)

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Fassung war von einem Brand an der Elsasser Straße die Rede. Das ist falsch. Wir haben den Fehler korrigiert.