Chemnitz/Hainichen: Scheinwerfer und Navigationsgeräte aus Skoda gestohlen

erschienen am 16.12.2016



Chemnitz. Diebe haben sich in der Nacht zu Freitag im Raum Chemnitz an mehreren Skoda zu schaffen gemacht. Laut Polizei entstand bei den fünf gemeldeten, beschädigten Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Die Unbekannten sahen es auf Kombi-Navigationsgeräte und Scheinwerfer ab. Die Skoda waren an der Blankenauer Straße im Stadtteil Schlosschemnitz geparkt, als auch an der Irmtraud-Morgner-Straße, Erich-Steinfurth-Straße und Otto-Planer-Straße im Stadtteil Ebersdorf. Ein weiteres betroffenes Auto war an der Ahornstraße in Hainichen abgestellt.

Wem sind Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten aufgefallen? Unter Telefon 0371 387495808 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (fp)