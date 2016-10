Chemnitz: Hyundai und VW kollidieren auf S 200 - Fahrer schwerverletzt

erschienen am 22.10.2016



Chemnitz. Zu einem Verkehrsunfall auf der S 200 zwischen Ebersdorf und Lichtenau ist es am Samstagnachmittag gekommen. Der Hyundai einer 33-Jährigen kollidierte seitlich mit dem VW eines 55-Jährigen, wie die Polizei am Samstagabend bestätigte. Beide Fahrer wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Überholmanöver der Hyundai-Fahrerin war die Ursache der Kollision. Als ihr Auto auf gleicher Höhe mit dem zu überholenden VW war, begann dieser nach links abzubiegen. Nach dem Zusammenprall kam der Hyundai im Straßengraben zum Liegen.

Der Straßenabschnitt an der S 200 war zwischen 15.20 Uhr und 16.50 Uhr vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (fp)