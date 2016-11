Chemnitz: IHK kritisiert Innenstadt-Pläne des Rathauses

erschienen am 14.11.2016



Chemnitz. In einem am Montagabend verabschiedeten Positionspapier fordert die Regionalversammlung Chemnitz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Änderungen an den Plänen des Rathauses zur weiteren Entwicklung der Innenstadt. So müsse am Rande des Stadthallenparks zur Straße der Nationen ein großer Einkaufsmagnet und nicht nur ein schmales Gebäude mit kleinen Geschäften entstehen, heißt es unter anderem in dem einstimmig verabschiedeten Dokument. Weitere große Verkaufsflächen jenseits der Bahnhof- und Brückenstraße dürften erst entstehen, wenn die Kernzone innerhalb des Innenstadtrings zwischen Bahnhof-, Brücken- und Theaterstraße fertig bebaut ist. (mib)