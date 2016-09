Chemnitz: MÃ¤dchen in Regionalbahn tÃ¤tlich angegriffen

Chemnitz: Mädchen in Regionalbahn tätlich angegriffen

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. Eine 14-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in einer Regionalbahn von Aue nach Chemnitz tätlich angegriffen worden. Zwischen dem Halt Einsiedel und Chemnitz-Süd wurde sie zuerst von einem Mann verbal bedroht und später so gestoßen, dass sie stürzte. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Täter ermitteln. Gegen den Deutschen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Bundespolizeiinspektion sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Telefon: 0371 4615105. (fp)