Chemnitz: Mensch stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Bei einem Brand im Chemnitzer Stadtteil Kleinolbersdorf-Altenhain ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich vermutlich um die 53-jährige Wohnungsinhaberin. Gewissheit soll die Obduktion des Leichnams bringen, so die Polizei am Mittwochabend. Der gleichaltrige Mann kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Er hatte sich retten können.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Einfamilienhaus an der Ferdinandstraße bereits voll in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Haus brannte nach Polizeiangaben ab. Brandursache und Schadenssumme sind noch nicht bekannt. (fhh/fp)