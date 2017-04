Chemnitz: Polizei ermittelt nach Havarie im Brauhaus Einsiedel

erschienen am 26.04.2017



Chemnitz. Nach dem Austritt von Salpetersäure auf dem Gelände der Brauerei Einsiedel ermittelt die Polizei. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Gewässerverunreinigung, hieß es am Mittwoch. Ein Firmen-Mitarbeiter hatte am Dienstagnachmittag mit einem Gabelstapler ein 1000-Liter-Fass mit Salpetersäure auf dem Betriebsgelände transportiert. Während der Fahrt rutschte das Fass von der Gabel. Dabei platzte es. Eine unbestimmte Menge der Flüssigkeit trat aus und gelangte über ein Kanalsystem in die Zwönitz.

Ein 34-jähriger Mitarbeiter wurde durch Säuredämpfe verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Chemnitzer Berufsfeuerwehr und freiwilligen Feuerwehrleuten aus Einsiedel und Adelsberg waren auch Mitarbeiter des Umweltamtes sowie eine Firma zur Beseitigung der Flüssigkeit vor Ort. (fp)