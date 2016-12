Chemnitz: Riskantes Überholmanöver auf A 4 löst mehrere Unfälle aus

erschienen am 23.12.2016



Chemnitz. Zu mehreren Unfällen mit zwei Schwerverletzten ist es am Donnerstagabend auf der A 4 in Richtung Dresden, nahe des Chemnitzer Ortsteils Borna-Heinserdorf, gekommen. Zunächst soll ein riskantes Überholmanöver eines unbekannten Fahrers gegen 18.40 Uhr eine Kollision zwischen einem VW und einem Skoda verursacht haben. Laut Polizei kamen der VW und der Skoda auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, das unbekannte Fahrzeug (wahrscheinlich ein schwarzer Suzuki) fuhr weiter. Wenig später fuhr ein BMW auf den Skoda auf. Dessen 61-jähriger Fahrer soll die vorangegangene Unfallsituation wahrscheinlich zu spät bemerkt haben, hieß es weiter. Der BMW wurde auf den mittleren Fahrstreifen geschleudert, wo er noch gegen einen Suzuki krachte. Kurz vor 20.30 Uhr kam es schließlich zu einem weiteren Unfall: Der Volvo eines 39-Jährigen kollidierte mit der an der Unfallstelle aufgestellten Sicherungstechnik der Polizei.

Nach Polizeiangaben wurden bei den Unfällen die Suzuki-Fahrerin und der BMW-Fahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beziffert sich der gesamte Sachschaden auf 24.500 Euro. Die A 4 in Richtung Dresden war an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt; danach wurde der Fahrverkehr über den Seitenstreifen geleitet. Feuerwehr, Ölwehr und Straßenreinigung waren im Einsatz. Unter Telefon 0371 87400 sucht die Polizei Zeugen zur Fahrerflucht des Unfallverursachers, der mit dem wahrscheinlich schwarzen Suzuki unterwegs war. (fp)