Chemnitz: Steinwurf auf City-Bahn löst Hubschraubereinsatz aus

erschienen am 10.04.2017



Chemnitz. Nach erneuten Beschädigungen von City-Bahnen durch einen unbekannten Steinwerfer hat die Bundespolizei einen Helikopter in die Luft geschickt. Damit sollen weitere Schäden an Bahnen im Bereich des Tatortes verhindert werden. Laut Polizeiangaben hörte der Bahnführer der City-Bahn, der am Samstagabend von Chemnitz in Richtung Burgstädt unterwegs war, erstmals um 21.35 Uhr beim Haltepunkt Chemnitz/Borna ein "einschlagendes Geräusch". Bei der Ankunft am Haltepunkt Burgstädt, stellte er Einschläge an der Außenverkleidung fest. Er gab an, dass ihm am Haltepunkt Chemnitz/Borna eine männliche Person aufgefallen sei, die nicht wie vermutet in den Zug einstieg. Sie war mit einer weißen Windjacke mit schwarzen Flecken bekleidet.

Als die City-Bahn um 21.47 Uhr von Burgstädt zurück nach Chemnitz fuhr, wurde das Fahrzeug am Haltepunkt Chemnitz/Borna erneut beworfen. Diesmal zersplitterte eine Glasscheibe an der Seite des Zuges. Als die Ermittler kurz darauf am Tatort eintrafen, konnten sie keine Verdächtigen mehr finden. Auch eine Fahndung in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Um weitere Angriffe auf die Citybahn zu verhindern, hat die Bundespolizei am Sonntagabend einen Hubschrauber in die Luft geschickt. Laut Polizei sollte er das Gebiet überwachen.

Die Vorfälle erinnern an Angriffe, die Unbekannte bereits Anfang März auf Züge verübten. Am 7. März waren dort Biomülltonnen in den Gleisbereich gestellt worden; am 14. März wurde ein Zug der City-Bahn erstmals beworfen - laut Bundespolizei vermutlich mit einer gefüllten Flasche, die die Scheibe zerstörte. Am Montag, den 20. März musste der Fahrer der Chemnitz-Bahn von Burgstädt nach Chemnitz eine Notbremsung einlegen, nachdem die Frontscheibe des erst im vergangenen Jahr in Dienst gestellten Zuges getroffen worden war. Später wurde eine ähnliche Beschädigung auch an einer der Einstiegstüren für Fahrgäste festgestellt. Personen kamen damals nicht zu Schaden. Der Zug musste zur Reparatur; der Schaden liegt laut City-Bahn wohl im fünfstelligen Bereich.

Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen nach den Steinwürfen am vergangenen Samstag war und welche Folgen dieser Vorfall für den Betriebsablauf hatte, teilte die Citybahn am Montag auf Anfrage nicht mit. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht Zeugen, die Beobachtungen zum Geschehen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 0371 4615105 angenommen. (fp)