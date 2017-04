Chemnitz: Straßenbahnen prallen auf Verkehrszeichen und Bauzäune

erschienen am 21.04.2017



Chemnitz. Zwei Straßenbahnen sind am Freitagfrüh an der Adelsbergstraße gegen Verkehrszeichen und Bauzäune gefahren, die Unbekannte auf die Gleise gelegt hatten. Ermittelt wird wegen Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr, an der Adelsbergstraße 38 Verdächtiges gesehen? Für Hinweise: Telefon 0371 387495808. (fp)