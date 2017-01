Chemnitz: Tatverdächtige Automatensprenger festgenommen

erschienen am 04.01.2017



Chemnitz. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige nach einer erneuten Automatensprengung am Dienstagabend in Chemnitz stellen können. In einem Auto, das zu einem Fahrzeugschlüssel passte, den die beiden Männer mit sich führten, sollen die Beamten entsprechendes Beweismittel gefunden haben. Der 28- und 35-Jährige wurden vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Eine 53-jährige Anwohnerin der Zwickauer Straße alarmierte um 23.30 Uhr die Polizei, weil sie nach einem Knall auf der Straße zwei Männer an einem zerstörten Zigarettenautomaten beobachtet hatte.

Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an. Laut Polizei werden Täter von Automatensprengungen mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft. Zum Sachschaden am zerstörten Zigarettenautomaten gibt es noch keine Angaben. (fp)