Chemnitz: Unfall auf B 174

erschienen am 27.09.2016



Chemnitz. Am Dienstagmorgen hat sich auf der B 174 in Chemnitz zwischen Wartburgstraße und Andreasstraße ein Unfall ereignet. Nach Informationen der Polizei waren zwei Autos in dem Unfall verwickelt. Weil Bergungsarbeiten nötig waren, wurde die Straße gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn aber wieder frei. Mindestens eine Person verletzte sich leicht. (fp)