Chemnitz: VW-Fahrer fährt Polizistin an und flüchtet

erschienen am 20.11.2016



Chemnitz. Bei einer Polizeikontrolle am Sonntag gegen 18 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite hat ein Unbekannter zuerst eine Polizistin angefahren und ist anschließend in einem VW Scirocco geflüchtet. Wie die Polizei am Sonntag gegen 22 Uhr mitteilte, wurde der Fahrer bisher nicht gefasst. Die 30-jährige Polizistin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem VW handelt es sich wahrscheinlich um ein gestohlenes Fahrzeug, das die Beamtin mit ihrem 39-jährigen Streifenpartner auf einem Parkdeck des Vita-Centers kontrollieren wollte. Das Anhaltezeichen missachtete der Unbekannte und steuerte auf die Beamten zu. Mit dem Auto flüchtete er anschließend über die Wladimir-Sagorski-Straße, Stollberger Straße, Scheffelstraße und weiter in die Helbersdorfer Straße. (fp)