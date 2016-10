Chemnitz: Vier Personen bei Polizeieinsatz in Innenstadt aufgegriffen

erschienen am 28.10.2016



Chemnitz. Vier Personen sind am Donnerstagabend bei einem Einsatz zur "Bekämpfung der Straßen- und Betäubungskriminalität" ins Visier von Polizisten geraten. Am Johannisplatz kontrollierten die Beamten zwei 17-Jährige und stellten eine Rauchpfeife, eine kleine Box sowie ein Cliptütchen sicher, hieß es in einer Polizeimeldung. In der Brückenstraße wurde ein 22-Jähriger aufgegriffen. Er hatte eine Tüte Haschisch und ein gestohlenes Handy bei sich. An der Zentralhaltestelle/Bahnhofstraße musste sich ein 17-Jähriger verantworten, der Feuerwerkskörper in Richtung von Passaten geworfen hatte und dabei eine 16-Jährige getroffen hatte. Ob sie verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Gegen die vier Personen ermittelt nun die Polizei.

Insgesamt 60 Polizeibeamte waren im Einsatz, gekleidet in Zivil als auch in Uniform. Zudem waren der städtische Vollzugsdienst und mindestens ein Rauschgiftspürhund involviert. (fp)