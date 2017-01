Chemnitz macht Auschwitz-Überlebenden Justin Sonder zu Ehrenbürger

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz. Justin Sonder wird Ehrenbürger von Chemnitz. Das hat der Stadtrat am Mittwoch bei einer Gegenstimme entschieden. Die Stadt würdigt damit das Engagement des 91-jährigen Chemnitzers und Auschwitz-Überlebenden zur Aufarbeitung von Verbrechen des Nationalsozialismus. In Schulen und in Vorträgen berichtet Sonder über die Gräueltaten der Nazis. Justin Sonder vermittele "auf anschauliche Weise das Ausmaß des Menschheitsverbrechens und die kaum vorstellbare, perfide Maschinerie des Mordens", heißt es zur Begründung. Zugleich thematisiere er die Verantwortung des Einzelnen innerhalb eines solchen Systems. (fp/micm)