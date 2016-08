Chemnitz verlÃ¤ngert die Freibadsaison

Chemnitz verlängert die Freibadsaison

erschienen am 26.08.2016



Chemnitz. Wegen der anhaltend sommerlichen Temperaturen verlängert Chemnitz die Saison in den Freibädern der Stadt. Entgegen den ursprünglichen Planungen bleiben die Einrichtungen in Bernsdorf, Einsiedel und Wittgensdorf auch in der kommenden Woche weiterhin täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, teilte das Rathaus am Vormittag mit. Die Verlängerung gelte zunächst bis einschließlich Sonntag, 4. September. Das Freibad Gablenz kann planmäßig sogar bis 11. September täglich von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Am Stausee in Oberrabenstein dauert die Saison bis Ende September. Geöffnet ist laut Betreibergesellschaft täglich von 10 bis 19 Uhr, im kommenden Monat bis 18 Uhr. Kürzlich war in der Anlage eine 84 Meter lange Naturwasserrutsche in Betrieb gegangen. Sie soll die größte ihrer Art in ganz Deutschland sein. (micm)