Chemnitzer FC: SchÃ¤den durch Pyrotechnik an neuem Stadion

Chemnitzer FC: Schäden durch Pyrotechnik an neuem Stadion

erschienen am 21.09.2016



Chemnitz. Die Stadt Chemnitz hat den Chemnitzer FC aufgefordert, bei den kommenden Heimspielen die Sicherheitsvorkehrungen im Stadion zu erhöhen. Anlass seien Vorkommnisse vor Anpfiff der jüngsten Heimpartie gegen den FSV Zwickau am vergangenen Freitag, teilte der Verein auf seiner Internet-Seite mit. Auf einer Tribüne der Heim-Fans der Community4youArena war vor Spielbeginn Pyrotechnik gezündet worden. Daraufhin kam es zu einer immensen Rauchentwicklung.

Bei den Verantwortlichen im Verein seien nach dem Spiel zahlreiche Beschwerden von Zuschauern eingegangen, heißt es. Im Bereich der Südtribüne seien Schäden am Stadion entstanden, so unter anderem an der neuen LED-Anzeigetafel. Die damit für die Reparatur anfallenden Kosten könnten derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Das vom CFC genutzte Stadion war erst im Sommer fertiggestellt worden. (micm)