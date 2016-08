Chemnitzer Modell: Citylink-Bahnen fahren ab 10. Oktober bis zur Zentralhaltestelle

erschienen am 18.08.2016



Die neuen Citylink-Bahnen des Chemnitzer Modells fahren ab 10. Oktober bis ins Chemnitzer Stadtzentrum. Das hat der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Donnerstag mitgeteilt. Damit startet die erste Stufe des "Chemnitzer Modells". Die Bahnen werden dann als "Chemnitz-Bahn" den Linienbetrieb bis zur Zentralhaltestelle aufnehmen. Fahrgäste aus Richtung Burgstädt, Mittweida und Hainichen können somit künftig ohne Umsteigen in die Innenstadt fahren.

Das Herstellerkonsortium hat den Angaben zufolge die rechtzeitige Behebung der "Kinderkrankheiten" an den Fahrzeugen zugesichert. Da die Genehmigung für den Betrieb im Chemnitzer Stadtgebiet noch nicht erteilt ist, können die Citylinks aus dem Umland bisher nur bis zum Hauptbahnhof fahren, so der VMS. Zwischen Mittweida und Chemnitz rollen die Bahnen der Linie C14 seit 4. April. Der tägliche Betrieb für die Linie C13 (Chemnitz - Burgstädt) findet seit 8. August statt. Die Linie C15 von Chemnitz nach Hainichen beginnt am 10. Oktober. (fp)