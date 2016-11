Chemnitzer Schüler erfolgreich beim Bundeswettbewerb Mathematik

erschienen am 29.11.2016



Vier Schüler aus Chemnitz haben mit Erfolg an der zweite Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik teilgenommen. Das teilte das Talentförderzentrum Bildung und Begabung in Bonn mit. Erste Plätze erzielten Samuel Borodi und Roland Wolf. Mit zweiten Plätzen kehrten Annegret Seibt und Jan Schweigert von dem Wettbewerb zurück. Die insgesamt 19 sächsischen Landessieger sollen am Mittwoch in Berlin für ihre Leistungen ausgezeichnet werden. Insgesamt haben sich nach Angaben des Talentförderzentrums 1426 Jugendliche aus ganz Deutschland am Bundeswettbewerb Mathematik beteiligt. (gp)