Citylink-Bahn fÃ¤hrt erstmals ins Zentrum

Citylink-Bahn fährt erstmals ins Zentrum

Von lumm

erschienen am 10.10.2016



Chemnitz. Eine Citylink-Bahn ist am Montagmorgen erstmals mit Fahrgästen ins Chemnitzer Zentrum gefahren. An Bord des Sonderzuges, der von Burgstädt kam, waren ausschließlich geladene Gäste. Ab Mittag soll der reguläre Fahrbetrieb aufgenommen werden.

Die Bahn ist ein sogenannter Zweisystem-Hybridtriebwagen, das heißt, sie kann sowohl mit Strom als auch mit Dieselantrieb fahren. Sie gehört zum sogenannten Chemnitzer Modell, das das regionale Eisenbahnnetz mit dem Straßenbahnnetz der Stadt verbindet. Damit soll es Fahrgästen ermöglicht werden, ohne umzusteiegen vom Umland ins Chemnitzer Zentrum und in entgegengesetzte Richtung zu fahren.