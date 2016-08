Crystal Meth und gestohlene Autokennzeichen gefunden

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Dienstagmorgen bei einem VW-Fahrer und seinen Insassen Crystal Meth gefunden. Zudem waren die Kennzeichen des Fahrzeuges gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 4.45 Uhr stoppten die Beamten den VW Passat auf der Zietenstraße im Chemnitzer Ortsteil Sonnenberg. Die Kennzeichen am Auto stammten von einem VW Golf, von dem sie am Montag in Borna bei Leipzig gestohlen worden waren. Im Fahrzeug fanden die Polizisten noch weitere gestohlene Kennzeichen aus dem Raum Leipzig und Chemnitz. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige deutsche Fahrer Tütchen mit Crystal Meth bei sich trug und keinen Führerschein besaß. Bei zwei weiteren deutschen Insassen wurden ebenfalls Drogen gefunden. Eine 21-jährige Beifahrerin versteckte Tütchen mit kristalliner Substanz in einer Taschenlampe. Die Tatverdächtigen wurden mit auf das Revier genommen, sind aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Darüber hinaus entdeckten die Beamten im Umfeld der Verkehrskontrolle zwei gestohlene Motorräder. An den Bikes befanden sich auch gestohlene Kennzeichen. Außerdem wurden Motorradbekleidung, mehrere Motorradhelme und eine Tasche mit zerschnittenen Kabelstücken gefunden. (fp)