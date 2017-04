Drohschreiben bei "Marktkauf" - kein verdächtiger Fund

erschienen am 29.04.2017



Chemnitz. Nach dem Fund eines Drohschreibens in der Chemnitzer "Marktkauf"-Filale in Röhrsdorf hat die Polizei das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Ein verdächtiger Fund wurde nicht gemacht. Der Markt wurde am frühen Nachmittag wieder freigegeben.

Das Drohschreiben war beim Auffüllen der Regale am Samstagmorgen entdeckt worden. Daraufhin wurde der betreffende Gebäudekomplex abgesperrt und das Personal in Sicherheit gebracht. Der Markt blieb daher zunächst geschlossen.

Erst am Donnerstag hatte es ein Drohschreiben gegen eine Bank in Chemnitz gegeben. Daraufhin waren Teile der Innenstadt gesperrt und 20 Bankfilialen durchsucht worden - gefunden wurde nichts. (fp)