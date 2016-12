Einsatz in Chemnitzer Einkaufszentrum beendet

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. Der Einsatz in der Galerie Roter Turm in Chemnitz ist beendet. Das meldete die Polizeidirektion Chemnitz nach Mitternacht. Das Einkaufszentrum sei bis 23.35 Uhr durchsucht worden. Doch die sechs eingesetzten Sprengstoffsuchhunde hätten nichts Verdächtiges gefunden. Gegen 16.30 Uhr hatte die Räumung des Centers mit seinen 60 Geschäften, Kino und Restaurants begonnen, rund 4000 Kunden und Angestellte waren betroffen. Auch die Tiefgarage wurde evakuiert. Gegen das Center sei eine Straftat angedroht worden, hieß es. Bereits am Vortag war das zweite große Einkaufszentrum in der Chemnitzer Innenstadt, die Sachsen-Allee, nach einer Bombendrohung geräumt und bis weit in die Nacht durchsucht worden. Auch dort wurde nichts gefunden. Details zur neuerlichen Drohung nannte die Polizei nicht; welcher Zusammenhang zu der Tat vom Vortag besteht, blieb ebenfalls offen.

Bei einer Bombendrohung handelt es sich aus rechtlicher Sicht um eine "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". Sie wird nach § 126 Abs. 2 des Strafgesetzbuches verfolgt. Der Täter kann mit einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft belangt werden. Noch drastischer können jedoch die zivilrechtlichen Folgen für den Täter sein. Die Polizei wird ihm in der Regel ihre Einsatzkosten - etwa für Personal, Suchhunde und Fahrzeuge - in Rechnung stellen. Aber auch andere können Schadensersatz verlangen: In den beiden Chemnitzer Fällen könnten etwa die Händler und Gastronomen der Einkaufszentren die angefallenen zusätzlichen Personalkosten, Umsatzausfälle usw. geltend machen. (hr)