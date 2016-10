Feuerwehreinsatz: Kindergarten evakuiert

Von micm

erschienen am 20.10.2016



Chemnitz. Chemnitz. Der Kindergarten im Chemnitzer Stadtteil Euba ist am Donnerstagmorgen vorübergehend evakuiert worden. Kurz vor 9 Uhr habe es eine Rauchentwicklung im Heizungsraum der Einrichtung gegeben, heißt es. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte zweier Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehren in Euba und Adelsberg waren vor Ort.

Die Kinder und Erzieher der kommunalen Einrichtung waren bei ihrem Eintreffen bereits in Sicherheit gebracht. Sie hatten sich ins Freie begeben. Nach erster Einschätzung hatte offenbar eine Fehlfunktion der Heizungsanlage kurzzeitig zu der Rauchentwicklung geführt. Nach einiger Zeit hätten Mitarbeiter und Kinder wieder in den Kindergarten zurückkehren können, hieß es. Fachleute hatten zuvor Entwarnung gegeben. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. (micm)