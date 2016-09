Filmfestival startet in der Oper Chemnitz

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Der "Schlingel", das Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum in Chemnitz, ist am Montag in seinen 21. Jahrgang gestartet. Gezeigt wurde in Deutscher Erstaufführung der russische Streifen "Das Spielfeld", der von zwei rivalisierenden Jungengruppen erzählt.

Kirill Degtjar (links) aus Moskau, einer der Hauptdarsteller des Streifens, und Sven Leuoth, der Darsteller des Festivalmaskottchens "Schlingel", posierten vor der Chemnitzer Oper, wo der Eröffnungsfilm vom Publikum mit viel Applaus aufgenommen wurde. Bis zum Sonntag werden im Cinestar in der Galerie Roter Turm insgesamt 181 Filme aus 54 Ländern gezeigt. 116 Produktionen stehen in verschiedenen Kategorien im Wettbewerb um Preise im Gesamtwert von 63.000 Euro. Die Entscheidungen darüber treffen elf Kinder-, Jugend- und Fachjurys sowie das Publikum. (fp)