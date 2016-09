Gewaltverbrechen in Chemnitz: Toter in Wohnung gefunden

erschienen am 14.09.2016



Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf hat sich offenbar ein schweres Verbrechen ereignet. Polizisten fanden in einem Wohnhaus an der Mittweidaer Straße am späten Dienstagabend einen toten Mann. Die Polizei geht davon aus, dass er gewaltsam zu Tode gekommen ist, wie ein Sprecher bestätigte. Außerdem fanden die Beamten eine schwerverletzte Frau vor. Sie kam ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. (fp)