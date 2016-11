Granate bei Bauarbeiten in Chemnitz entdeckt - 150-Kilo-Fund bereits abtransportiert

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Bei Bauarbeiten am Rande des Stadtzentrums ist am Donnerstagmittag eine Granate gefunden worden. Die 150 Kilogramm schwere Granate amerikanischer Bauart kam bei Baggerarbeiten im Bereich des Bahngeländes an der August-Bebel-Straße zutage. Der unmittelbare Fundort wurde abgesperrt. Kurz nach 14.30 Uhr trafen Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Fundort ein. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die 20 mal 80 Zentimeter große Granate bereits abtransportiert. Die Straßensperrung konnte gegen 15 Uhr aufgehoben werden.

Erst vor einem Monat hatte ein Bombenfund auf dem Kaßberg für die größte Evakuierungsaktion in der jüngeren Geschichte der Stadt gesorgt. Damals war auf einer Baustelle bei Baggerarbeiten eine 250-Kilogramm-Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Rund 18.000 Menschen mussten daraufhin für Stunden ihre Häuser verlassen. (micm/fp)