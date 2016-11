Granate bei Bauarbeiten in Chemnitz entdeckt

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Bei Bauarbeiten am Rande des Stadtzentrums ist am Mittag eine Granate gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sind Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes auf dem Weg zum Fundort nahe der August-Bebel-Straße. Sie sollen den Blindgänger untersuchen. Danach werde entschieden, inwieweit Absperrmaßnahmen im Umfeld nötig sind. Bislang sei dies noch nicht abzuschätzen. Aktuell gebe es keine Verkehrseinschränkungen, heißt es.

Erst vor einem Monat hatte ein Bombenfund auf dem Kaßberg für die größte Evakuierungsaktion in der jüngeren Geschichte der Stadt gesorgt. Damals war auf einer Baustelle bei Baggerarbeiten eine 250-Kilogramm-Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Rund 18.000 Menschen mussten daraufhin für Stunden ihre Häuser verlassen. (micm)