Hartmannsdorf: DNA-Spuren führen zum Täter - 39-jähriger Serieneinbrecher verurteilt

erschienen am 08.02.2017



Hartmannsdorf. Die Polizei aus Trier hat einen Serieneinbrecher gestellt, der auch für einen Einbruch in Hartmannsdorf verantwortlich ist. Das Landgericht Trier hat den 39-Jährigen bereits zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Wie die Beamten des Rochlitzer Polizeireviers am Mittwoch informierten, hatte der Täter Mitte Dezember 2014 ein Einfamilienhaus im Hartmannsdorfer Lärchenweg heimgesucht. Während des Einbruchs verletzte sich der Täter und hinterließ zahlreiche Blutspuren im Haus, die von Polizisten gesichert worden waren. Die DNA wurde in eine entsprechende Datei beim Bundeskriminalamt hinterlegt. Da der Fall nicht gelöst werden konnte, wurde er schließlich im Frühjahr 2015 an die Staatsanwaltschaft abgeben, die das Verfahren einstellte.

Mehr als ein Jahr später dann meldeten sich die Kollegen aus Trier bei der örtlichen Polizei. Sie hatten einen Mann gestellt, der einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein DNA-Abgleich durchgeführt, der unter anderem beim Einbruch in Hartmannsdorf einen Treffer ergab. Daneben hatte der Täter seine DNA auch bei fünf Wohnungseinbrüchen in Nordrhein-Westfalen hinterlassen. Er verletzte sich den Angaben zufolge immer beim Aufhebeln der Fenster. (fp)