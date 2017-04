Im Zwei-Takt-Rhythmus unterwegs durch Sachsen

Simson-Fans aus Chemnitz und Umgebung sind am Wochenende in die Saison gestartet. Auch mit einem Modell, das es einst nur auf Rezept gab.

Von Jürgen Werner

erschienen am 02.04.2017



Bei strahlendem Sonnenschein nach Dresden, unter dichter Wolkendecke nach Zwickau und weiter zur Talsperre Pöhl. "Wir nehmen es, wie es kommt, auf die Bedingungen haben wir sowieso keinen Einfluss", sagt Andreas Hempel. Der 35-Jährige ist Mitglied der "2-Takt-Bande", einem Zusammenschluss von Fans der Mopedmarke Simson, die so gut wie jedes Wochenende gemeinsam auf Tour sind. Manchmal, wie zur Saisoneröffnung, auch im Zusammenschluss mit anderen Gleichgesinnten.

Sein Gefährt war unverwechselbar: Mit seinem dreirädrigen Simson "Duo" in strahlendem Himmelblau führte er den gesamten Tross an. "Der Langsamste gibt das Tempo vor. Eine normale Simson fährt Höchstgeschwindigkeit 60 km/h, meine schafft an guten Tagen 50", sagt Hempel. Zu DDR-Zeiten hätten lediglich gehbehinderte Personen ein "Duo" fahren dürfen - auf Rezept vom Arzt. "Bei mir war das Schlüsselerlebnis in der 7. Klasse. Die damalige Abschlussklasse kam als Gag mit solchen Mopeds auf den Schulhof gefahren. Da war mir klar: Ich will auch eins."

Auch die einzige Frau der Gruppe, Sophie Lehmann, hatte schon in der Schule eine Simson, die sie später verkaufte - ein "Riesenfehler", wie sie heute sagt. Ihre aktuelle S51 kaufte sie 2014 übers Internet, baute sie mit etwas Hilfe um und verpasste ihr eine neue Optik. Seitdem prangen pinkfarbene Lotosblüten auf olivgrünem Untergrund. Was so toll ist an einer Simson? "Man spart Sprit und kann die Sonne genießen", so Lehmann. Für Matthias Gerhardt, Chef der 2-Takt-Bande, macht allerdings etwas anderes den Reiz aus: "Obwohl dieselbe Führerscheinklasse gilt, darf man 15 km/h schneller fahren als mit einem Motorroller."