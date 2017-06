Innenstadt lahmgelegt: Erst Großrazzia, dann Bombenalarm

Eine breit angelegte Kontrolle der Polizei im Chemnitzer Stadtzentrum ist am Abend jäh abgebrochen worden. Alle Beamten wurden zur Zentralhaltestelle abgezogen. Wegen eines Pappkartons.

Von Bettina Junge und Mandy Fischer (mit fp)

erschienen am 08.06.2017



18 Uhr: Die Polizei ist mit mehreren Dutzend Beamten in der Innenstadt im Einsatz - eine ausgeweitete Kontrolle, wie sie in den vergangenen Monaten in der Innenstadt häufiger erfolgte. Die Großrazzia richtet sich vor allem gegen Drogenhändler und -konsumenten sowie weitere Kleinkriminelle. Mehrere Personen werden sowohl am Stadthallenpark, im Bereich am Karl-Marx-Kopf als auch am Johannisplatz kontrolliert.

18.45 Uhr: Nach einem Hinweis wird der Einsatz auf die Jägerstraße im Stadtteil Sonnenberg ausgeweitet. Dort stellen Beamte bei Jugendlichen geringe Mengen an Betäubungsmitteln und ein gestohlenes Fahrrad sicher, wie Polizeisprecherin Jana Kindt bestätigt.

19 Uhr: Ein Passant, der die Polizei im Einsatz am Johannisplatz gesehen hat, informiert die Beamten über ein herrenloses Paket, das ihm an der Zentralhaltestelle aufgefallen sei. Es handelt sich um einen braunen, zugeklebten Karton, der etwa in der Mitte des Haltestellenbereiches neben einem Papierkorb steht. Die Einsatzkräfte gehen dem Hinweis nach und veranlassen die sofortige Sperrung des Bereiches.

19.30 Uhr: Die Großrazzia wird komplett abgebrochen, alle Beamten werden zum Einsatz an die Zentralhaltestelle beordert. Sie veranlassen unter anderem die Räumung anliegender Geschäfte. Auch das Kulturkaufhaus Tietz schließt. Die Bahnhofstraße wird zwischen Zschopauer und Annaberger Straße voll gesperrt. Über Lautsprecher werden die Passanten über die Gefahrenlage informiert. 19.45 Uhr: Die städtischen Verkehrsbetriebe CVAG versuchen, Busse und Bahnen so umzuleiten, dass der Nahverkehr nicht völlig zum Erliegen kommt, wie ein Sprecher zu diesem Zeitpunkt sagt. Der Fahrplan sei allerdings bereits außer Kraft gesetzt gewesen. Für immer mehr Busse und Bahnen wird die Zenti zur Endhaltestelle. 20 Uhr: "Warum hat Chemnitz keinen Plan B", fragt ein Rentner, über 80 Jahre alt, der sich mit ehemaligen Arbeitskollegen im Ratskeller getroffen hatte. Jetzt sitzt er in einer Imbiss-Filiale und wartet auf Informationen, wann er wieder nach Hause ins Flemminggebiet kommt. Ein Polizist empfiehlt einer älteren Frau, aufs Taxi umzusteigen. Ihre Antwort: "Das ist zu teuer. Ich warte ab." Die 17-jährige Josefine Jahn kommt aus dem Fitnessstudio und will mit der Linie 4 nach Hause fahren. Zufällig trifft sie an der Bahnhofstraße eine Freundin. Ihr gemeinsamer Beschluss: "Wir laufen jetzt heim."