Jugendliche mit Softairwaffen lösen Polizeieinsatz aus

erschienen am 22.12.2016



Chemnitz. Sechs Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Mittwoch in einem Waldstück unweit der Steinbergstraße in Chemnitz mit ihren täuschend echt aussehende Softairwaffen für Aufsehen gesorgt. Eine Frau alarmierte die Polizei.

Die Beamten belehrten die Jugendlichen vor Ort und stellten die Softairwaffen - sechs Pistolen und eine Langwaffe - sicher. Gegen die Jungen wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (fp)