Klinikum Chemnitz stellt CFC-Kreißsaal vor

erschienen am 13.04.2017



Chemnitz. Das Klinikum Chemnitz hat am Donnerstag einen CFC-Kreißsaal vorgestellt. Der Raum in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Flemmingstraße) ist in den Farben des Fußball-Drittligisten gehalten. Zur Gestaltung gehört unter anderem eine Jalousie mit einem großflächigen Foto des CFC-Stadions, ein Tor gegenüber dem Bett und eine Fußball-Lampe. Es handelt sich um keinen neuen, sondern einen der vier existierenden Kreißsäle, der umgestaltet wurde.

Mit diesem wolle man die Bindung des Krankenhauses an die Stadt und den Fußballverein zum Ausdruck bringen, sagte der Chefarzt, Dr. Lutz Kaltofen. Eltern, deren Kind in diesem Kreißsaal geboren werden soll, können ihr Interesse bei einem der alle zwei Wochen stattfindenden Elterninformationsabende im Klinikum kundtun. (lumm)