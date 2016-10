Lagerhalle in Flammen - Schaden in sechsstelliger Höhe

erschienen am 17.10.2016



Limbach-Oberfrohna. Limbach-Oberfrohna. Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Brand in der Dorotheenstraße in Limbach-Oberfrohna ausgerückt. Dort steht seit etwa 13 Uhr eine Lagerhalle in Flammen. Der Brand war schon von weitem durch eine dicke Rauchsäule über der Stadt sichtbar. Auf dem Gelände sind nach Erkenntnissen der Polizei zwei Baufirmen, die dort Material lagern, und ein Unternehmen für Fahrzeugpflege tätig. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löscht von außen, da ein Eindringen ins Gebäude zu gefährlich wäre, und lässt den Gewerbekomplex kontrolliert abbrennen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Brandstelle wurde abgesichert, die Dorotheenstraße ist gesperrt. Vor Ort sind 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Limbach, Oberfrohna, Rußdorf, Pleißa und Bräunsdorf. (fp)