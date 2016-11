Leser diskutieren über Pressefreiheit und "Lügenpresse"

erschienen am 02.11.2016



Lügen? Rotes Telefon? Wo liegt die Wahrheit? Am Mittwoch besuchten Leser die Redaktion der "Freien Presse" in Chemnitz, um sich zu informieren, wie die Zeitung täglich entsteht - und wie Redakteure um Wahrhaftigkeit ringen. Die Diskussion zwischen Redakteuren und Lesern - im Foto Nachrichtenredakteur Heiko Hößler (2.v.l.) und die stellvertretende Chefredakteurin Jana Klameth (Mitte) - war von der Landeszentrale für politische Bildung mitorganisiert worden. Es ging nicht nur darum, wie die Zeitung technisch entsteht, sondern vor allem darum, nach welchen Kriterien die Redakteure Nachrichten auswählen, gewichten, wie sie sich Meinungen über die Geschehnisse in der Welt, Deutschland und Sachsen bilden. Dabei wurde deutlich, dass auch die Redakteure bei vielen Themen unterschiedlicher Meinung sind. (fp)