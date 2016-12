Limbach-Oberfrohna: In Tankstelle eingebrochen

erschienen am 15.12.2016



Limbach-Oberfrohna. Bei einem Einbruch am Mittwochabend in eine Tankstelle an der Burgstädter Straße in Limbach-Oberfrohna wurde eine erheblich große Menge an Zigaretten gestohlen. Laut Polizei beläuft sich der Stehlschaden auf mehrere tausend Euro. Die Diebe sollen gegen 21.40 Uhr eine Tür aufgehebelt und Fenster beschädigt haben. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht ermittelt.

Nach aktuellen polizeilichen Ermittlungen fuhren die Täter in einem Auto in Richtung Hartmannsdorf davon. Unter Telefon 0375 4284480 bittet die Polizei um Hinweise. (fp)