Linienbus bleibt zwischen Eibenberg und Berbisdorf in Schneewehe stecken

erschienen am 13.01.2017



Chemnitz. Nach starken Schneeverwehungen ist am Freitagvormittag ein Bus der Linie 53 Eibenberg - Einsiedel - Altchemnitz zwischen Eibenberg und dem Einsiedeler Ortsteil Berbisdorf in einer Schneewehe stecken geblieben. An Bord befanden sich keine Fahrgäste, der Busfahrer blieb unverletzt, so CVAG-Sprecher Stefan Tschök. Das Verkehrsunternehmen forderte schwere Technik an, um den Bus zu bergen. Bisher sei das Bergefahrzeug jedoch nicht vor Ort eingetroffen, so Tschök am Nachmittag.

Seit 14 Uhr fahren die Busse nicht mehr nach Eibenberg und Berbisdorf, da die CVAG aufgrund der Schneeverwehungen dort kein sicheres Fahren mehr gewährleisten könne, so der Sprecher. Die Fahrzeuge der Linie 53 fahren derzeit nur bis zur Haltestelle "August-Bebel-Platz". (hfn)