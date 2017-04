Mathematik-Olympiade: Vier Kepler-Schüler fahren zum Bundesfinale

erschienen am 27.04.2017



Chemnitz. Vier Chemnitzer Jugendliche vertreten die Region Südwestsachsen beim Bundesfinale der diesjährigen Mathematik-Olympiade, die am Sonntag im Bremerhaven (Bremen) ausgetragen wird. Sie sind Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums. Die Zehntklässler Richard Knäbchen und Filip Zika sowie Annegret Seibt und Samuel Borodi aus der Klassenstufe elf werden am Samstag von Eltern, Lehrern und Freunden in der Bildungsagentur offiziell verabschiedet.

Die beiden Elftklässler sind bereits das vierte Mal am Start, Filip Zika zum dritten Mal. Die sächsische Mannschaft bei dem Finale bilden 14 Jugendliche aus den Klassenstufen acht bis zwölf. Insgesamt nehmen an der letzten Wettbewerbsrunde 200 Jugendliche aus allen Bundesländern teil. (gp)