Mutmaßlicher Brandstifter nach Fahrzeugbränden in Chemnitz ermittelt

erschienen am 07.04.2017



Chemnitz. Nach mehreren Fahrzeugbränden in Chemnitz hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 23-Jährige soll 2016 mindestens vier Autos angezündet haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Abend des 20. Juli standen ein Opel und ein Ford an der Leipziger Straße in Flammen. In der Nacht zum 23. Oktober brannten dann ein Ford an der Ringstraße und ein Citroen an der Leipziger Straße.

Bei den Bränden im Juli hatten die Beamten den 23-jährigen Deutschen aus Mittelsachsen in Tatortnähe gefasst. Im Laufe der Ermittlungen geriet er dann immer mehr in Tatverdacht. Beispielsweise fand man seine DNA an einem der Tatorte. In seiner Vernehmung gestand der Mann den Angaben zufolge, die vier Fahrzeuge in Brand gesteckt zu haben. Die Akte liegt nun zur Entscheidung bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Ob der 23-Jährige noch für weitere Brandstiftungen als Täter in Betracht kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (fp)