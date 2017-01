Mutmaßlicher Dieb in Chemnitz gestellt

erschienen am 20.01.2017



Chemnitz. Die Polizei hat am Donnerstag einen Jugendlichen im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf festgenommen. Der junge Mann steht im Verdacht Anfang Dezember eine 69-jährige Frau überwältigt zu haben, um an ihre Handtasche zu gelangen. Laut Polizei soll sich der 16-Jährige auf einem Verbindungsweg von der Robert-Siewert-Straße zur Otto-Hofmann-Straße von hinten an die Frau geklammert und sie zu Boden gedrückt haben. Da die 69-Jährige jedoch um Hilfe schrie und sich wehrte, ließ der Tatverdächtige von ihr ab. Erbeuten konnte er bei dem Überfall nichts. Das Opfer blieb unverletzt.

Nach einem Zeugenhinweis konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. (fp)