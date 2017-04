Nach Überfall auf Busfahrer: Ein Tatverdächtiger in Haft, zwei weitere vor dem Haftrichter

erschienen am 27.04.2017



Chemnitz. Nach dem Überfall auf einen Busfahrer der CAVG am 16. April hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Ein 25-Jähriger stellte sich nach der öffentlichten Fahndung bereits am Sonntagabend. Ein Haftrichter erließ am Montag Haftbefehl.

Am Donnerstagmorgen konnten Polizeibeamte einen 28-Jährigen und einen 32-Jährigen festnehmen, die im Verdacht stehen, am Raubüberfall auf den Busfahrer beteiligt gewesen zu sein. Beide sollen im Laufe des Nachmittages einem Haftrichter vorgeführt werden. (fp)