Neuer Rektor der TU feierlich ins Amt eingeführt

erschienen am 15.05.2017



Chemnitz. Mit einem Festakt in der Chemnitzer St.-Petri-Kirche ist der Rektor der Technischen Universität Chemnitz, Professor Dr. Gerd Strohmeier, am Montag offiziell in sein Amt eingeführt worden. An der feierlichen Investitur mit mehreren Hundert Gästen nahmen unter anderen die Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), die sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD), der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Reimund Neugebauer, sowie Abordnungen und Delegationen von Hochschulen aus dem In- und Ausland teil.

Der Politikwissenschaftler Strohmeier war im Juni vergangenen Jahres zum 32. Rektor in der über 180-jährigen Geschichte der Chemnitzer Hochschule gewählt worden. In den kommenden Jahren wolle er vor allem die regionale Verankerung der Uni, aber auch ihre internationale Vernetzung stärken, sagte er. Schon heute ist die TU Chemnitz die Hochschule mit dem höchsten Anteil ausländischer Studenten in Sachsen. Er liegt derzeit bei rund 25 Prozent. (micm)