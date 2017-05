Neuer Schulcampus entsteht in Hilbersdorf

Von Michael Müller

erschienen am 10.05.2017



Chemnitz. Im Stadtteil Hilbersdorf ist am Mittwochnachmittag der Grundstein für den neuen Campus des Evangelischen Schulzentrums gelegt worden. Bis Sommer kommenden Jahres sollen in Nachbarschaft eines bestehenden Schulhauses ein modernes Unterrichtsgebäude, ein Foyer mit Aula und eine Turnhalle entstehen. Beide Komplexe sollen über eine Brücke miteinander verbunden werden. Die Kosten für das Projekt betragen nach Angaben des Schulvereins gut sechs Millionen Euro.

Erforderlich wurde der Neubau wegen der seit Jahren steigenden Schülerzahlen. Aktuell besuchen das Evangelische Schulzentrum 630 Schüler, künftig sollen es bis zu 750 sein. Immer wieder habe man interessierte Schüler wegen begrenzter Kapazitäten nicht aufnehmen können, sagte Geschäftsführer Stefan Meyer. Am Standort in Hilbersdorf sind Oberschule und Gymnasium ansässig, auf dem Sonnenberg die Grundschule.