Niederfrohna : Horror-Clown erschreckt Mädchen

erschienen am 26.10.2016



Niederfrohna. Ein als Horror-Clown verkleideter Mann ist am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Fußweg des Mühlgrabenweges in Niederfrohna mit einem Messer in der Hand gesehen worden. Als eine 11-Jährige mit ihrem Fahrrad angefahren kam, erschreckte der Unbekannte das Mädchen. Im Anschluss lief er davon und trug dabei eine Motorsäge bei sich, teilte die Polizei mit.

Der Maskierte wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er war dunkel gekleidet mit einem bunten Rock und einer gruseligen Clownsmaske mit grünen Haaren. Quer über der Stirn oder Maske soll "Killer" gestanden haben. Unter der Clownsmaske hatte der Mann eine schwarze Maske über Mund und Nase mit Luftlöchern an den Seiten.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten auf dem Polizeirevier Glauchau unter 03763 640 entgegen. (fp)