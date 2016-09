OB Ludwig stellt Sicherheitskonzept vor

erschienen am 19.09.2016



Chemnitz. Das Sicherheitskonzept für die Innenstadt sowie die Unterbringung von Asylbewerbern in den Stadtteilen sind Themen während der Einwohnerversammlung für das Stadtgebiet Chemnitz-Mitte. Sie findet am Freitag, 17 Uhr, in der Aula des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft, Lutherstraße 2, statt.

Oberbürgermeisterin und Bürgermeister informieren des Weiteren über Bauvorhaben im Zentrum, im Lutherviertel, auf dem Kapellenberg, in Bernsdorf und Altchemnitz. Im zweiten Teil der Versammlung können Fragen an die Verwaltungsmitarbeiter gestellt und Hinweise gegeben werden. (dy)